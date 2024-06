Justiça fixa indenização de R$ 30 mil à filha de trabalhador vítima de acidente na Capital

Vinícius Santos com informações do TST

Por decisão judicial, a filha de Jelson Ferreira Vieira, trabalhador vítima de um acidente fatal nas dependências da BRAMIX CONCRETEIRA LTDA em maio de 2021, será indenizada em R$ 30 mil por danos morais. Jelson, de 53 anos, sofreu politraumatismo ao cair de uma altura de três metros durante o trabalho.

A ação trabalhista movida pela filha do falecido, maior de idade, argumentou um profundo impacto emocional decorrente da perda do pai. A sentença, proferida pelo juiz Marco Antonio de Freitas do Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região, reconheceu o direito ao dano moral reflexo, conforme jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, que abrange familiares próximos de vítimas de acidentes de trabalho.

O valor da indenização foi estabelecido em R$ 30.000,00, baseado na gravidade da situação e considerações legais pertinentes. O relator do recurso, desembargador Marcio Vasques Thibau de Almeida, ratificou a decisão original, destacando a necessidade de compensação justa diante da perda irreparável e considerando diversos critérios, incluindo a capacidade econômica da empresa.

A BRAMIX CONCRETEIRA LTDA, cujo capital social é de R$ 145 mil, já havia concordado em pagar R$ 71.500,00 por danos morais e oferecer uma pensão mensal vitalícia à viúva do trabalhador, mãe da autora.

Recurso - A autora recorreu da decisão, buscando um valor maior para a indenização. No entanto, o desembargador Marcio Vasques Thibau de Almeida, relator do recurso, manteve o valor original.

