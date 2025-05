Justiça manda "Márcio Doidão" a júri por matar adolescente com tiro na Capital

Márcio da Silva Lima, o “Márcio Doidão”, de 40 anos, vai a júri popular pelo assassinato de Alexandre Vasconcelos Egues Filho, de 16 anos. O crime ocorreu no dia 5 de novembro de 2014, na Rua Teobaldo Kafer, na região do bairro Vila Neusa, em Campo Grande.

A decisão é do juiz Aluizio Pereira dos Santos, da 2ª Vara do Tribunal do Júri. Segundo a sentença de pronúncia, o crime teria sido motivado por vingança após uma discussão entre o acusado e a vítima, momentos antes do assassinato.

Durante o processo, Márcio ficou foragido e foi preso no dia 3 de julho de 2024. Em depoimentos prestados à polícia e à Justiça, ele confessou que atirou em Alexandre usando uma arma de fogo de sua propriedade.

Testemunhas também apontaram Márcio como o autor do disparo, que atingiu a cabeça da vítima. Segundo os relatos, ele ainda teria mandado o adolescente levantar a camiseta antes de efetuar o tiro.

A Justiça manteve a prisão preventiva do acusado. Conforme a decisão, os motivos que justificaram a detenção seguem válidos. A decisão admite recurso, mas, com o fim do prazo para contestação (vias recursais preclusas), o processo segue para a próxima fase.

As partes deverão se manifestar indicando quais objetos apreendidos nos autos serão usados no plenário do júri. A data do julgamento ainda será marcada.

