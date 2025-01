Justiça nega soltar motorista acusado de envolvimento em morte de adolescentes

O desembargador Zaloar Murat Martins de Souza, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), negou o pedido de liminar para a soltura de George Edilton Dantas Gomes, motorista de aplicativo acusado de ajudar na fuga dos assassinos de Aysla Carolina de Oliveira Neitzke e Silas Ortiz, ambos de 13 anos, mortos em maio de 2024 no bairro Jardim das Hortências, em Campo Grande.

Gomes, preso preventivamente desde 7 de maio de 2024, já teve outros pedidos de liberdade negados pela Justiça. Ele é um dos cinco acusados do crime e tentou agora a liberdade por meio de habeas corpus.

Em sua decisão, o desembargador afirmou que não há ilegalidade na prisão preventiva de Gomes, destacando que a medida foi baseada em requisitos legais, conforme o artigo 312 do Código de Processo Penal. Zaloar Murat Martins de Souza também mencionou que uma análise prévia já havia sido feita em outro habeas corpus, sem identificar qualquer irregularidade.

O magistrado concluiu que há elementos concretos que justificam a manutenção da prisão, como a necessidade de assegurar a ordem pública. O pedido de liminar foi, portanto, indeferido, e o caso seguirá para análise mais aprofundada.

