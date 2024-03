A Justiça de Campo Grande está em busca de Iago Romão de Almeida, conhecido como "Neguinho" ou "Chipa", de 31 anos, acusado de ser o autor do homicídio de Leonardo Gomes Lescano, de 23 anos, ocorrido no Bairro Nova Lima, em Campo Grande, no dia 11 de junho de 2020. Maxsuel Bruno da Silva, também é réu no processo e conhecido como "Maquito".

Iago Romão de Almeida, vulgo "Neguinho" ou "Chipa", foi intimado pela Justiça através do Diário de Justiça, após tentativas sem sucesso do oficial de justiça em intimá-lo pessoalmente sobre o teor processo penal.

Segundo o Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), os réus Iago Romão de Almeida e Maxsuel Bruno da Silva, em ação conjunta, utilizaram um objeto cortante (arma branca) para tirar a vida de Leonardo Gomes Lescano. Após o homicídio, os acusados jogaram o corpo da vítima em uma fossa, com o intuito de ocultá-lo.

O MPMS alega que o crime teve motivação torpe, uma vez que Maxsuel Bruno da Silva possuía uma dívida de R$100,00 com a vítima e não aceitava ser cobrado. Iago Romão de Almeida agiu em auxílio ao denunciado Maxsuel, conforme as investigações.

Ambos os réus foram denunciados pelos crimes de homicídio, com agravantes previstos nos incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) do § 2º do artigo 121 do Código Penal, além do crime de ocultação de cadáver, previsto no artigo 211 do mesmo código..

A Justiça estabeleceu um prazo de 10 dias para a apresentação da Defesa Preliminar pelos acusados. O caso continua em tramitação, acompanhado pelas autoridades judiciais de Campo Grande.

