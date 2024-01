Justiça solta dupla suspeita de lançar drogas em presídio no Jardim Noroeste

Dorval Netto Medeiros Aquino, 33 anos, e Norma Beatriz Benites, 42 anos, foram presos em flagrante na última sexta-feira (26), no Bairro Jardim Noroeste, em Campo Grande, sob acusações de tráfico de drogas. Contudo, após audiência de custódia, foram soltos pela Justiça.

O casal é suspeito de lançar drogas dentro da cadeia localizada no mesmo bairro. A ação que levou à prisão foi realizada por militares do Batalhão de Choque, resultando na apreensão de substâncias entorpecentes e equipamentos eletrônicos de celulares, que, segundo a polícia, seriam destinados à unidade prisional.

Durante a audiência, Norma Beatriz Benites alegou ter sido vítima de agressões durante a prisão em flagrante. Ela afirmou não ter conhecimento dos fatos, não ser dependente química e apenas visitava o local. Além disso, declarou que uma casa no mesmo endereço era ocupada por um casal chamado Fernando e Fernanda, e que não acompanhou a busca, mas que a droga estava no quarto.

Dorval Netto Medeiros Aquino, por sua vez, afirmou em juízo ter sido vítima de pressão psicológica, alegando ter assinado algo que não era de sua autoria. Ele argumentou que apenas "emprestou" um quarto de sua casa para um casal, alegando desconhecimento dos fatos. Ressaltou ser do campo e que já foi preso.

Ambos foram liberados, com a condição de manterem seus endereços atualizados nos autos e comparecerem a todos os atos do processo. O juiz estabeleceu medidas cautelares, incluindo o comparecimento mensal em Juízo para informar e justificar suas ocupações, além de comprovar seus endereços por meio de documentos.

