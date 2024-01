Choque prende dupla suspeita de arremessar drogas para presídio no Jardim Noroeste

Na sexta-feira (26), Dorval Netto Medeiros Aquino, de 33 anos, e Norma Beatriz Benites, de 42 anos, foram presos em flagrante no Bairro Jardim Noroeste, em Campo Grande, acusados de tráfico de drogas.

As prisões ocorreram após uma ação do Batalhão de Choque que os identificou como suspeitos de arremessar entorpecentes para o interior do presídio local.

Segundo informações divulgadas pelo Batalhão de Choque nesta segunda-feira (29), durante um patrulhamento tático nas proximidades do presídio de segurança máxima, a equipe observou pacotes sendo lançados em direção ao interior da prisão a partir de uma residência vizinha.

Ao se aproximarem, a equipe notou um homem com uma mochila cinza e uma mulher na garagem. Após abordagem, foram encontrados dentro da mochila seis pacotes contendo maconha, dez pacotes de cocaína, dez frascos de bebida alcoólica, além de vários acessórios para celulares, um celular e chips telefônicos.

No total, mais de 1kg de drogas foi apreendido, juntamente com 11 fontes de carregador, 29 cabos de carregador, 20 fones de ouvido, 2 chips telefônicos e 10 frascos de bebida alcoólica.

Dorval Netto Medeiros Aquino e Norma Beatriz Benites foram conduzidos à delegacia, onde o delegado plantonista lavrou o flagrante. Eles serão apresentados à Justiça e submetidos a uma audiência de custódia.

