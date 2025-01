Ministério Público investiga pesqueiro irregular em Bonito

Vinícius Santos com informações do MPMS

A Promotoria de Justiça de Bonito está investigando um pesqueiro no Distrito Águas do Miranda, após a Polícia Militar Ambiental (PMA) encontrar problemas no local. Segundo a PMA, o espaço estava sendo usado para hospedagem e pescaria às margens do rio Miranda, mas sem as autorizações necessárias dos órgãos ambientais.

Durante uma fiscalização realizada em março de 2024, os agentes descobriram que o pesqueiro oferecia estrutura completa para os visitantes, incluindo hospedagem e até uma placa anunciando os serviços. Por causa disso, foi aplicada uma multa de R$ 8 mil, e o caso foi enviado para análise do Ministério Público Estadual.

Agora, a Promotoria quer reunir mais informações sobre o caso, como depoimentos e documentos, para decidir o que será feito. As opções incluem um acordo com os responsáveis, chamado Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), ou até levar o caso para a Justiça.

O Ministério Público também pediu ao Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul) informações sobre a possível regularização do pesqueiro. A investigação continua e busca resolver a situação de forma ambientalmente responsável.

