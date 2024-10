Moraes dá 24 horas para que a PMDF envie documentos sobre o 8 de Janeiro

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), deu o prazo de 24 horas para que o Comando-Geral da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) envie os documentos sobre a atuação da corporação em 8 de janeiro de 2023, quando bolsonaristas extremistas invadiram as sedes dos Três Poderes, em Brasília.

A decisão do ministro foi publicada na terça-feira (8), mas só começou a contar a partir do momento que a PMDF for notificada sobre a determinação.

O pedido faz parte da Ação Penal nº 2.417, que tramita STF e julga supostos crimes cometidos por policiais militares do Distrito Federal no dia da invasão e da tentativa de golpe. A nova solicitação ocorre após a PMDF não ter enviado documentos solicitados pela Corte, em maio de 2023, até agora.

A Procuradoria-Geral da República (PGR) se manifestou favoravelmente à renovação da intimação ao Comando-Geral da PMDF, “para que seja indicada qual a documentação ainda não enviada à Corte, justificando-se a ausência e apontando-se o prazo esperado para tanto”.

