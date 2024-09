Moraes nega pedido de desbloqueio imediato do X no Brasil

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou o desbloqueio imediato do X, antigo Twitter, e impôs mais medidas para que a rede social do bilionário Elon Musk volte a funcionar no Brasil.

Moraes exigiu que o X Brasil informe, com expressa anuência da Starlink, se os valores devidamente bloqueados serão usados para adimplemento da multa em consequente desistência dos recursos interpostos, além de pedir o pagamento imediato de multa de R$ 10 milhões devido ao descumprimento de ordem judicial por dois dias, e que a representante legal do X no Brasil, Rachel de Oliveira pague multa de R$ 300 mil.

A multa de R$ 10 milhões se refere à manobra utilizada pela plataforma neste mês, que voltou a ser acessada pelos internautas brasileiros temporariamente após a empresa utilizar endereços de IP vinculados ao serviço Cloudflare. O JD1 explicou o lado técnico da situação.

