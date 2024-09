Moraes ordena transferência de R$ 18 milhões da Starlink e X para a União

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou a transferência de R$ 18,35 milhões bloqueados em contas da empresa X Brasil Internet e da Starlink Brazil Serviços de Internet, ambas do bilionário Elon Musk, para as contas da União.

Os valores, R$ 7.282.135,14 da rede social X e R$ 11.067.864,86 da Starlink, estavam bloqueados por decisão de Moraes até o cumprimento integral das multas impostas em razão do descumprimento de decisões judiciais pela rede social de Musk.

Com o pagamento integral do valor devido, confirmado nesta quinta-feira (12) pelo Banco Citibank S.A. e Itaú Unibanco S.A. ao STF, Moraes entendeu que não havia mais necessidade de manter as contas bloqueadas e ordenou o desbloqueio imediato das contas bancárias/ativos financeiros, veículos automotores e bens imóveis das empresas.

