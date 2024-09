MP arquiva investigação sobre morte de pedestre atropelado por ambulância na BR-060

O Ministério Público do Mato Grosso do Sul (MPMS) decidiu pelo arquivamento da investigação sobre a morte de Heron Aparecido Correia Alves, ocorrida em 4 de julho de 2024. A vítima, de 51 anos, foi atropelada por uma ambulância na BR-060, a aproximadamente 10 quilômetros de Campo Grande, no sentido de Sidrolândia.

A investigação, à qual o JD1 Notícias teve acesso, determinou que o acidente foi causado pela “entrada inopinada da vítima na rodovia”. O relatório policial revela que familiares da vítima, presentes no local do acidente, relataram que Heron costumava consumir álcool em excesso. Eles acreditam que o uso de bebidas alcoólicas pode ter contribuído para o acidente.

A 20ª Promotoria de Justiça da comarca de Campo Grande informou aos familiares da vítima, conforme estabelecido pelo artigo 5º, § 2º, da Resolução nº 43/2023-PGJ, que o inquérito policial foi arquivado. O comunicado oficial do MPMS destaca: “Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, com fulcro no artigo 18 do Código de Processo Penal, requer o arquivamento do presente feito, resguardando a possibilidade de reabertura das investigações caso surjam novos indícios ou suspeitas.”

