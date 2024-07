Ambulância do Samu que atropelou pedestre trazia criança para cirurgia de apendicite

A viatura do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) que se envolveu em um atropelamento que culminou na morte de um pedestre, ainda não identificado, na BR-060, em Campo Grande, trazia uma criança de Sidrolândia para realizar uma cirurgia eletiva de apendicite no Hospital Regional.

Segundo apurado pelo JD1 Notícias no local do acidente, a criança deixou a cidade interiorana durante a tarde desta quinta-feira (4), após estar internado no Hospital Beneficente Dona Elmíria Silvério. A ambulância, inclusive, pertence à unidade hospitalar.

O motorista da viatura, de 53 anos, relatou a reportagem que é a primeira vez que isso acontece nos 34 anos de profissão.

Após o acidente, uma viatura do Corpo de Bombeiros esteve no local, apenas constatou o óbito e recolheu a criança, dando prosseguimento ao transporte dela para que ela pudesse passar pelo procedimento cirúrgico em Campo Grande.

Conforme reportado anteriormente, o motorista da viatura não teve tempo hábil para desviar do pedestre, uma vez que ele saiu repentinamente das margens da pista e acessou a rodovia.

A PRF (Polícia Rodoviária Federal), Polícia Civil e a Polícia Científica trabalham no local do acidente.

