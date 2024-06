MPMS abre canal no WhatsApp para denúncias de violência contra idosos

Vinícius Santos com informações do MPMS

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) está intensificando suas ações contra a violência aos idosos durante o mês de junho, através da campanha "Junho Prata". A 44ª Promotoria de Justiça está promovendo atividades e lançando uma campanha publicitária para conscientizar a população sobre os principais tipos de violência que afetam os idosos: violência física, patrimonial e financeira.

Canais de Denúncia - Para os residentes da comarca de Campo Grande, o MPMS disponibiliza um canal de denúncia via WhatsApp pelo número +55 67 9196-7690. Além disso, denúncias podem ser feitas presencialmente na Promotoria de Justiça.

Outros canais de atendimento incluem:

- Os serviços disponíveis para denunciar violações de direitos de idosos são:

- Ouvidoria do MPMS: preencha o formulário www.mpms.mp.br/ouvidoria ou ligue 127;

- Atendimento presencial na Rua da Paz, n° 134, Jardim dos Estados, de segunda a sexta, das 13:00 às 17:00;

- Disque 100.

Existem muitos tipos de violência contra idosos, como violência física, psicológica, negligência, violência institucional, abuso financeiro, violência patrimonial, financeira, sexual, discriminação, abandono, negligência, violência medicamentosa, emocional e social. Cada tipo é definido por ações específicas, podendo ser visíveis (quando há lesões e morte) ou invisíveis (quando ocorrem sem deixar marcas ou machucar o corpo, mas que causam sofrimento, empobrecimento, depressão e medo).

