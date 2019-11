MPMS denuncia suspeitos de assassinar servidora com barra de ferro

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), por meio da Promotoria de Justiça de Porto Murtinho, ofereceu na última semana, uma denúncia contra José Romero e Regiane Marcondes Machado, suspeitos de assassinar a servidora pública municipal Nathália Alves Correa Baptista, de 27 anos, e de queimar o seu corpo, com a finalidade de ocultá-lo em julho deste ano.

De acordo com a denúncia do MP, na noite do dia 15 de julho de 2019, José Romero e Regiane Marcondes atraíram Nathália até a pousada administrada pelo suspeito, utilizado substância para deixar a vítima inconsciente e, em seguida, desferido golpe com uma barra de ferro na cabeça desta, como “prova de amor” a Regiane Marcondes, rival de Nathália.

O casal queimou o corpo de Nathália, o colchão onde ocorreu o crime e os pertences da vítima, bem como se desfez dos restos mortais, jogando-os no Rio Paraguai.

Na tentativa de apagar os vestígios do crime, José Romero teria lavado o local do delito e passado substância corrosiva no piso, bem como realizado pintura nas paredes, além de ter mandado cimentar o lugar em que o corpo da vítima foi queimado.

Com base nas apurações, o Ministério Público Estadual denunciou os suspeitos pela prática dos crimes de homicídio qualificado, que prevê pena de 12 a 30 anos de reclusão e multa, e de destruição de cadáver, com pena de 1 a 3 anos de reclusão e multa.

