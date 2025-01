MPMS libera lista dos aprovados para estágio e residência; confira os nomes

Foi publicado o resultado preliminar do II Processo Seletivo de Estagiários e Residentes do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), realizado em 15 de dezembro de 2024. O processo seletivo teve 1.983 candidatos presentes, de um total de 2.688 inscritos, e contou com provas objetivas e discursivas, com caráter eliminatório e classificatório.

Do total de participantes, 1.889 candidatos foram aprovados, 87 reprovados e 8 eliminados. Além disso, 705 inscritos não compareceram ao exame, o que representa 26,23% dos candidatos. A lista completa de aprovados, reprovados e eliminados, bem como os gabaritos, estão disponíveis no Anexo I do edital publicado no Diário Oficial do MPMS.

Candidatos que discordarem do resultado preliminar podem interpor recursos individuais até as 23h59min do dia 09 de janeiro de 2025, conforme o horário oficial de Mato Grosso do Sul. Os recursos devem ser devidamente fundamentados e apresentados no site da Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura (Fapec), seguindo as orientações do edital.

O MPMS esclarece que candidatos com nota zero na prova discursiva foram eliminados por razões como a não produção do texto solicitado, fuga do tema ou apresentação com letra ilegível. O espelho de correção das provas também está disponível na Área do Candidato, para consulta.

