Mutirão do TJMS revê mais de 7 mil processos e "alivia" situação de apenados

O Mutirão Processual Penal de 2024, realizado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) entre os dias 1º e 30 de novembro, revisou 7.903 processos relacionados a apenados no estado. A ação, em conformidade com as diretrizes do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), teve como objetivo principal a reavaliação das prisões em processos de conhecimento e de execução penal, abordando casos como prisões preventivas com mais de um ano de duração e situações previstas pelo Decreto nº 11.846/2023.

Os principais resultados foram:

- Decreto nº 11.846/2023 : 3.079 processos reexaminados, beneficiando 836 apenados com o indulto .

: 3.079 processos reexaminados, beneficiando 836 apenados com o . - Lei nº 11.343/2006 (Art. 28) : 1.274 processos reexaminados, com a anulação de 6 faltas graves e a manutenção de 1.245.

: 1.274 processos reexaminados, com a e a manutenção de 1.245. - Prisões cautelares com mais de 1 ano : 94 processos revisados, com 1 liberdade provisória sem medidas cautelares, 2 com medidas cautelares e 61 prisões mantidas .

: 94 processos revisados, com sem medidas cautelares, e . - Término de pena : 1.630 processos revisados, com 1.179 reconhecimentos de término de pena e baixa definitiva no Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU).

: 1.630 processos revisados, com e baixa definitiva no Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU). - Progressões de regime e livramentos condicionais: 1.238 processos revisados, resultando em 61 progressões de regime e 13 livramentos condicionais concedidos.

Além disso, divergências entre as informações dos sistemas BNMP e SEEU foram corrigidas durante o processo. Os resultados do mutirão foram formalmente comunicados ao Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário (DMF) do CNJ.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também