"Não constituem crime", diz Justiça ao absolver Marquinhos Trad de crimes sexuais

O ex-prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad, foi absolvido sumariamente das acusações de assédio sexual, importunação sexual e favorecimento à prostituição feitas pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS).

A decisão judicial, que será publicada em breve no Diário da Justiça, afirma que os fatos apresentados “não constituem crime”. O processo tramita em segredo, devido à sensibilidade do tema.

A absolvição sumária ocorre quando um juiz ou juíza reconhece a inocência do réu e encerra o processo. Embora a decisão seja final em primeira instância, o Ministério Público pode optar por recorrer.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) já havia arquivado cinco das sete acusações contra Trad. Caso o MPMS decida recorrer, enfrentará desafios significativos devido às decisões favoráveis ao ex-prefeito.

