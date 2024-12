Operação da PF mira quadrilha que traficava famílias afegãs

Uma organização criminosa especializada no tráfico de pessoas foi alvo de uma operação da Polícia Federal (PF) nesta segunda-feira (23/12). O objetivo da ação foi desarticular o grupo que atuava no aliciamento de famílias afegãs em situação de vulnerabilidade.

Durante a operação, foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão e dois mandados de prisão preventiva em São Paulo. Segundo as investigações, o grupo oferecia falsas promessas de conduzir as vítimas até os Estados Unidos, utilizando o Aeroporto Internacional de Guarulhos como ponto de aliciamento.

As apurações seguem para identificar outros envolvidos e aprofundar os desdobramentos do esquema. O Brasil, que concede visto humanitário a pessoas afetadas pela crise no Afeganistão, é um dos poucos países com essa política.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também