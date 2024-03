Pedido de vista suspende julgamento de Camila Jara no TRE-MS

Saiba Mais Justiça Camila Jara enfrenta batalha jurídica no TRE

O julgamento que poderia resultar na cassação do mandato da deputada federal Camila Bazachi Jara Marzochi, a 'Camila Jara', foi suspenso no Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS), nesta segunda-feira (18). O pedido de vista foi feito por José Eduardo Chemin Cury.

Camila Jara é acusada de fazer propaganda eleitoral paga na internet após o prazo estabelecido pela legislação eleitoral, além de enfrentar alegações de gastos irregulares para promover suas publicações nas redes sociais.

O relator do caso, o vice-presidente do TRE-MS, desembargador Carlos Eduardo Contar, votou pela improcedência da ação movida por Walter Benedito Carneiro Junior, que também concorreu ao cargo de deputado federal nas eleições de 2022, mas não foi eleito. O desembargador Contar afirmou que não há 'desequilíbrio' de forças e rejeitou a alegação de uso indevido dos meios de comunicação.

O julgamento será retomado no dia 8 de abril, conforme solicitado por José Eduardo Chemin Cury. Tanto o Ministério Público Eleitoral quanto o relator do caso defendem a improcedência da ação.

