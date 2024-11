Policial da PMMS é condenado por atirar em contrabandista em fuga

Um policial militar de Mato Grosso do Sul foi condenado pela Justiça Militar por lesão corporal grave após disparar contra um homem acusado de contrabandear cigarros. O caso ocorreu em 23 de janeiro de 2024, na BR-163, em Mundo Novo, quando o policial perseguiu o contrabandista, que fugia a pé, e efetuou o disparo, atingindo-o pelas costas. O agente recebeu a pena-base de um ano e oito meses de reclusão.

Conforme os autos, o policial e sua guarnição foram acionados pelo posto fiscal "Leão da Fronteira", após o veículo modelo Corsa, ser identificado como suspeito de transportar mercadorias irregulares. Na tentativa de escapar da abordagem, o condutor abandonou o carro e tentou fugir em direção a uma área rural, momento em que foi alvejado pelo disparo do policial, sofrendo lesão corporal grave. O veículo foi apreendido com pacotes de cigarros contrabandeados.

O policial alegou que acreditava que o contrabandista estivesse armado e que disparou em legítima defesa, afirmando que estava entre 35 e 40 metros de distância no momento do disparo. No entanto, a Justiça Militar descartou essa hipótese, argumentando que o contrabandista não portava arma e estava em fuga, o que não justificava a reação do militar. O disparo foi considerado desproporcional, evidenciado pelo fato de o projétil ter atingido as costas do contrabandista.

O tribunal entendeu que o réu agiu intencionalmente ao disparar para impedir a fuga. As alegações de defesa foram rejeitadas por falta de comprovação de uma situação de agressão iminente. O policial ainda pode recorrer da decisão.

