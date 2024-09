Cabo da PMMS é procurado por deserção e pode estar fora do país

A Justiça Militar de Mato Grosso do Sul (MS) está à procura do Cabo Giulliano Yamashita Ribeiro Souto, da Polícia Militar, denunciado pelo Ministério Público Estadual (MPMS) por deserção. A denúncia informa que, após o término de uma licença para tratamento de interesse particular, concedida até 8 de abril de 2024, o Cabo não se apresentou ao Comando Geral da PMMS.

Durante a investigação, foi apurado que Giulliano pode estar residindo nos Estados Unidos, informação confirmada pelo pai do policial. Apesar das tentativas, a Justiça e a Polícia Militar não conseguiram localizar o Cabo.

O MPMS requer a condenação de Giulliano com base no artigo 188, II, do Código Penal Militar. Um pedido de prisão preventiva foi solicitado, mas a Justiça Militar negou, alegando ausência de perigo.

Devido à falta de informações sobre o paradeiro do Cabo, a citação foi realizada por edital. Ele agora tem 10 dias para apresentar sua defesa, conforme os artigos 396 e 396-A do Código de Processo Penal. A citação por edital impede que ele alegue ignorância sobre as acusações. Caso não responda, a Defensoria Pública será designada para conduzir sua defesa.

