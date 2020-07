Policial demitido pelo Estado tem revés na Justiça

O ex-investigador, Tiago Henrique Vargas, teve a primeira derrota na Justiça de Mato Grosso do Sul ao tentar extinguir o processo que resultou em sua demissão, além de outros seis processos e quatro sindicâncias administrativas por infrações disciplinares e crimes como ameaça, calúnia e injúria.

Na terça-feira (21), o juiz de Direito Ricardo Galbiati barrou a ação do ex-policial ao verificar que ela era simplesmente “uma cópia de outra, que continua em tramitação”. “É vedado o autor tentar contornar a propositura de recurso por via transversa, na hipótese de discordar da decisão que foi proferida, a solução permitida é tão somente buscar sua anulação ou reforma através dos recursos cabíveis”, explicou o magistrado.

Além de perder a ação, o ex-policial foi condenado a pagar as custas processuais. A ação foi protocolada no sábado (18), um dia após a publicação da demissão do investigador. Já a ação anterior é do ano passado e continua em tramitação, sem haver sentença até o momento.

Tiago é acusado de ter tido reação violenta na Agência de Previdência Social de Mato Grosso do Sul (Ageprev), em abril, ao ser questionado sobre a possibilidade de voltar ao trabalho, mesmo que em função administrativa. Ele ficou mais de um ano e meio afastado das funções.

