Por matar adolescente de 16 anos em 2014, "Márcio Doidão" vai a júri em agosto

Quase 11 anos após o crime, Márcio da Silva Lima, o “Márcio Doidão”, de 41 anos, irá a júri popular pelo assassinato do adolescente Alexandre Vasconcelos Egues Filho, o “Dentinho”, morto aos 16 anos.

O julgamento está marcado para 29 de agosto, a partir das 8h, na 2ª Vara do Tribunal do Júri, presidido pelo juiz Aluízio Pereira dos Santos. O crime ocorreu em 5 de novembro de 2014, uma quarta-feira, na rua Teobaldo Kafer, bairro Vila Neusa, em Campo Grande.

De acordo com a acusação do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), após uma discussão inicial por desentendimentos anteriores, Márcio encontrou Alexandre novamente e iniciou nova discussão. Em seguida, sacou uma arma de fogo, disparou na cabeça da vítima e fugiu do local.

Alexandre foi levado à Santa Casa, onde recebeu atendimento médico, mas não resistiu e morreu alguns dias depois.

