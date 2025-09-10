Por matar vizinho espancado no bairro Moreninha, réu é condenado a 4 anos em regime aberto

O Conselho de Sentença condenou Adílio de Albuquerque Rodrigues, de 38 anos, a quatro anos de reclusão por lesão corporal seguida de morte. A pena deverá ser cumprida em regime inicial aberto, conforme decisão do juiz Carlos Alberto Garcete, da 1ª Vara do Tribunal do Júri. O julgamento ocorreu na terça-feira (9), em Campo Grande.

O caso se refere à morte de Anderson Velasquez Ferreira, agredido no dia 11 de fevereiro de 2024, na Rua Acariúba, no bairro Vila Moreninha II. A vítima foi atacada com pedaços de madeira, capacete e chutes, ficando em estado grave.

Anderson foi levado à Santa Casa, passou por cirurgia, mas morreu em 17 de fevereiro daquele ano. O laudo apontou traumatismo crânioencefálico causado por agente contundente como a causa da morte.

Além de Adílio, também foi levado a julgamento o irmão dele, Maike Willian de Albuquerque Rodrigues, de 29 anos. Os jurados absolveram Maike, que alegou negativa de autoria.

De acordo com o processo, a motivação teria sido barulhos feitos pela vítima durante a noite. O Ministério Público solicitava a condenação de ambos, mas a defesa apresentou teses diferentes: a desclassificação para Adílio, que foi aceita, e a negativa de autoria para Maike, que também foi acolhida.

Assim, o julgamento terminou com a condenação de Adílio e a absolvição de Maike.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também