Menu
Menu Busca quarta, 10 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Justiça

Por matar vizinho espancado no bairro Moreninha, réu é condenado a 4 anos em regime aberto

Irmãos foram levados a júri, mas apenas um foi condenado; o outro foi absolvido pelo Conselho de Sentença

10 setembro 2025 - 08h37Vinícius Santos
Anderson morreu devido as graves ferimentos que sofreuAnderson morreu devido as graves ferimentos que sofreu   (Reprodução/Redes Sociais)

O Conselho de Sentença condenou Adílio de Albuquerque Rodrigues, de 38 anos, a quatro anos de reclusão por lesão corporal seguida de morte. A pena deverá ser cumprida em regime inicial aberto, conforme decisão do juiz Carlos Alberto Garcete, da 1ª Vara do Tribunal do Júri. O julgamento ocorreu na terça-feira (9), em Campo Grande.

O caso se refere à morte de Anderson Velasquez Ferreira, agredido no dia 11 de fevereiro de 2024, na Rua Acariúba, no bairro Vila Moreninha II. A vítima foi atacada com pedaços de madeira, capacete e chutes, ficando em estado grave. 

Anderson foi levado à Santa Casa, passou por cirurgia, mas morreu em 17 de fevereiro daquele ano. O laudo apontou traumatismo crânioencefálico causado por agente contundente como a causa da morte.

Além de Adílio, também foi levado a julgamento o irmão dele, Maike Willian de Albuquerque Rodrigues, de 29 anos. Os jurados absolveram Maike, que alegou negativa de autoria. 

De acordo com o processo, a motivação teria sido barulhos feitos pela vítima durante a noite. O Ministério Público solicitava a condenação de ambos, mas a defesa apresentou teses diferentes: a desclassificação para Adílio, que foi aceita, e a negativa de autoria para Maike, que também foi acolhida.

Assim, o julgamento terminou com a condenação de Adílio e a absolvição de Maike.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

 

Reportar Erro
Energisa Michel Telo - Ago/set25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Ministro do STF, Luiz Fux
Política
AO VIVO - Com voto de Fux, julgamento de Bolsonaro e aliados é retomado no STF
A decisão foi proferida pelo juiz substituto Ricardo Achutti Poerner, da1ª Vara da comarca de Jardi
Justiça
Ex-gerente de padaria é condenada a indenizar funcionária acusada de furto
STF; justiça
Justiça
STF rejeita habeas corpus apresentado por advogado de MS em favor de Bolsonaro
Luiz Gustavo da Silva Gonçalves -
Justiça
Juiz torna réu jovem acusado de matar padrasto a facadas em Campo Grande
Adriano Ribeiro Espinosa, o
Justiça
Juiz manda a júri acusado de matar três pessoas queimadas em Campo Grande
Motorista João Vítor Fonseca Vilela -
Justiça
Pai de motorista réu por atropelamento que matou corredora questiona dever de indenizar
Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul -
Justiça
Promotor ataca "farra das diárias" em Figueirão e pede devolução de valores
Viatura PCMS -
Polícia
Caso de homicídio no bairro Vila Danúbio Azul é encerrado sem apontar autoria
Identidade Visual MPMS -
Interior
Promotora recomenda reestruturação da Controladoria Interna em Sidrolândia
Ministro Alexandre de Moraes
Justiça
AO VIVO: Alexandre de Moraes apresenta voto no julgamento de Bolsonaro

Mais Lidas

Ismael foi assassinado a facadas no centro de Campo Grande
Polícia
Mãe relembra último abraço de Ismael, assassinado na Capital: 'Disse te amo'
O confronto aconteceu no começo da tarde de hoje
Polícia
AGORA: Denunciado por bater na esposa, homem ataca PM com faca e é morto no Nashiville
Foto: Reprodução/Redes sociais
Polícia
Mulher ameaça vizinha com pistola do marido policial e casal vai preso
Passagem do parque na cidade de São Paulo antes de vir para Campo Grande
Cidade
Maior parque inflável vira atração da criançada em shopping de Campo Grande