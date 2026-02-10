Promotor do MPMS toma posse no Conselho Nacional do Ministério Público

O promotor de Justiça do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), Alexandre Magno Benites de Lacerda, tomou posse como conselheiro do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) para o biênio 2026–2028, nesta segunda-feira (9).

O ato solene foi realizado no gabinete do presidente do CNMP e procurador-geral da República, Paulo Gonet, em Brasília, e marcou a recomposição do colegiado responsável pelo controle administrativo, financeiro e disciplinar do Ministério Público em âmbito nacional.

Alexandre Magno ocupará a vaga destinada ao Ministério Público estadual, representando os MPs dos estados no Conselho. Ele sucede o conselheiro e também promotor de Justiça do MPMS, Paulo Cezar Passos, que encerrou seu mandato no órgão.

A cerimônia oficial de posse está marcada para o dia 23 de fevereiro, na sede do CNMP, em Brasília, ocasião em que os novos conselheiros serão formalmente empossados em sessão solene do Conselho.

O CNMP é um órgão de controle externo do Ministério Público, com atribuições voltadas à fiscalização da atuação administrativa e financeira da instituição, além do acompanhamento do cumprimento dos deveres funcionais de seus membros em todo o país.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também