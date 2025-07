Promotora quer júri popular para homem que matou três pessoas queimadas na Capital

Em suas alegações finais, a promotora de Justiça Luciana do Amaral Rabelo pediu ao juiz Aluizio Pereira dos Santos, da 2ª Vara do Tribunal do Júri, que Adriano Ribeiro Espinosa, vulgo “Maracaju”, seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri. Adriano, de 37 anos, está preso e é acusado de ataque cruel que resultou na morte de três pessoas queimadas em uma casa no Jardim Colúmbia.

O crime ocorreu em 13 de outubro de 2014, em uma residência na Rua Uruana. As vítimas fatais foram Lucinda Ferreira Torres, Daniel Candia e Helio Queiroz Neres. Uma mulher, que na época era companheira de Adriano e também estava na casa, sobreviveu, mas sofreu ferimentos graves por queimaduras.

De acordo com os autos do processo, o crime teve motivação passional. Adriano teria cometido o ataque com a ajuda de um adolescente, o que levou à inclusão de corrupção de menores na denúncia, além dos três homicídios qualificados.

O acusado foi preso em março deste ano, depois de quase 10 anos foragido, o que possibilitou a reabertura do processo. Em sua defesa, Adriano tentou transferir a responsabilidade do ataque para o menor envolvido, mas a promotora afirmou que essa tese está “completamente desconexa das outras provas colhidas durante o inquérito”.

O Ministério Público pediu que Adriano seja pronunciado pela prática dos crimes previstos nos artigos 121, § 2º, incisos II, III e IV, c.c. artigo 29 do Código Penal, em relação às três vítimas, além de outros dispositivos relacionados à lesão corporal grave e corrupção de menores. A promotora também destacou a aplicação da Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha) em relação à vítima sobrevivente.

Após a apresentação das alegações finais da defesa, o juiz deverá decidir sobre a pronúncia do réu e o envio do caso a julgamento pelo Tribunal do Júri, que é o órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Saiba Mais Justiça Após ser preso, homem vai responder por matar três pessoas queimadas na Capital

Reportar Erro

Saiba Mais Justiça Após ser preso, homem vai responder por matar três pessoas queimadas na Capital

Deixe seu Comentário

Leia Também