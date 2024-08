Reforma do Fórum de Bataguassu é acompanhada pelo presidente do TJMS

Sarah Chaves, com informações do TJMS

Anunciada na primeira edição do Gabinete de Integração na comarca em dezembro de 2023, as obras de reforma passaram por vistoria do presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, Des. Sérgio Fernandes Martins, nessa terça-feira (6).

Acompanhado dos juízes da comarca, Marcel Goulart Vieira, diretor do foro, e Cesar Fidel Volpi, e do juiz auxiliar da Presidência, Renato Antonio de Liberali, o presidente fez uma visita técnica ao andamento dos trabalhos, que tiveram início no mês de abril e previsão de conclusão em novembro deste ano.

A revitalização completa no prédio do Fórum, com investimento de R$ 1.389.800,00 contempla a instalação do sistema fotovoltaico, pintura interna e externa, reforma da fachada frontal da edificação, substituição de piso e rodapés, construção de banheiro acessível, revisão e recuperação das janelas, portas, gradis e portões, troca substituição de luminárias, lâmpadas, interruptores e tomadas, além da adequação dos circuitos elétricos, de ar condicionado e lógicos.

A comarca compreende o município de Bataguassu e o distrito de Porto XV de Novembro.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também