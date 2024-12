Sérgio Martins retoma presidência do TJMS após decisão de Zanin

Após decisão do ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), o desembargador Sérgio Fernandes Martins retornará ao cargo de presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS).

Martins, que estava longe do TJ desde outubro deste ano, é investigado, junto de outros quatro desembargadores, pela Polícia Federal (PF) por um suposto esquema de vendas de decisões na Corte.

O afastamento havia sido determinado pelo ministro Francisco Falcão, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), antes de ser enviado ao STF. No pedido de afastamento, a PF apontou a compra de carros e gado em dinheiro vivo por Martins, além de um aumento de R$ 102 mil em espécie em seu patrimônio de 2022 para 2023, como indícios de participação no esquema.

A decisão de Zanin atende a um pedido feito pela defesa de Martins, que alega não existirem indícios de que o desembargador tenha se beneficiado financeiramente da venda de decisões, e se baseia no parecer do procurador-geral da República, Paulo Gonet.

Além de suspender o afastamento, Zanin também decidiu que Martins não está mais proibido de entrar em contato com os demais funcionários do TJMS e que não precisa mais ser monitorado por meio de tornozeleira eletrônica.

A informação sobre o processo foi divulgada pelo portal de notícias UOL.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também