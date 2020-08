Servidor desviava materiais da Sefaz para vender

Policiais da 3ª Delegacia de Polícia realizaram na manhã desta quinta-feira (13), busca e apreensão na casa de um funcionário público estadual, onde apreenderam produtos de almoxarifado. O autor aproveitava o uso de carros públicos para fazer o transporte do material.

Com mais de 20 anos na Secretaria de Fazenda (Sefaz), o chefe do almoxarifado confessou os crimes e relatou que desviava grandes quantidades de resmas de papel sulfite a mais de 2 anos, e as revendia para gráficas e editoras da Capital.

Em entrevista ao JD1 Noticias, o delegado Ricardo Meirelles, disse que o funcionário justificou a ação por ter problemas financeiros e de saúde, “nada justifica algo desse tipo, todo mau uso de bens públicos, tem que ser extremamente reprimida”, defendeu o Delegado.

Além dos materiais como canetas e papéis de envelope, os policiais apreenderam ainda, R$ 4 mil em espécie. Quatro pneus novos, ventilador na caixa e pacotes de café.

Durante a investigação houve denúncia de várias pessoas, inclusive de vizinhos do servidor, dizendo que ele realizava descarga de materiais desviados do órgão público.

Conforme o delegado o servidor público foi indiciado pelo crime de peculato – que é o crime contra a administração pública praticado por servidor público - na modalidade desvio. Ele afirmou ainda que espera concluir a investigação o mais breve possível para encaminhar ao judiciário.

“A investigação prossegue, porém ele não foi preso pois não estava em situação de flagrante e responderá ao processo em liberdade, mas já foi indiciado na data de hoje e o dinheiro vai ficar à disposição da justiça. Condenado, ele pode pegar uma pena de até 12 anos de prisão”, explicou.

