STF forma maioria e condena a 17 anos homem que quebrou relógio no 8 de janeiro

O Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria, nesta sexta-feira (28), para condenar a 17 anos de prisão o mecânico Cláudio Alves Ferreira, de 30 anos, filmado destruindo o relógio de Balthazar Martinot no Palácio do Planalto durante os atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023.

O ministro Alexandre de Moraes, relator do caso no STF, propôs a pena de 17 anos, e teve a sugestão acatada por maioria da Corte. O julgamento havia se iniciado na última sexta-feira (21).

Cláudio foi condenado pelos crimes de associação criminosa armada; abolição violenta do Estado Democrático de Direito; golpe de Estado; dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima.

