STF vai julgar mais 146 pessoas pelo 8 de janeiro

O Supremo Tribunal Federal (STF) ainda não terminou de julgar todos os réus envolvidos nos ataques do 8 de janeiro de 2023 em Brasília, que completam um ano nesta segunda-feira (8), e já tem data marcada para o julgamento de mais pessoas envolvidas na tentativa de golpe.

A Corte agendou uma bateria de julgamentos para o primeiro trimestre deste ano após o recesso judiciários, ou seja, de fevereiro até abril, quando decidirá se outras 146 pessoas serão condenadas ou não pelos ataques no Distrito Federal.

Estão previstas dez sessões de julgamento para análise de ações penais abertas em virtude dos ataques, e ocorrerão toda semana no plenário virtual da Corte. No total, serão analisados 15 casos por sessão.

