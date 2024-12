TCE responde consultas de prefeituras sobre FUNDEB, ticket-alimentação e credenciamento

Vinícius Santos com informações do TCE-MS

O Tribunal de Contas de MS respondeu, nesta quarta-feira (11), consultas das prefeituras de Itaquiraí, Naviraí e Ladário.

Em Itaquiraí, o então prefeito Ricardo Fávaro Neto consultou sobre a cessão de servidores pagos pelo FUNDEB. A prática foi considerada válida, desde que prevista em lei e formalizada por convênios.

Naviraí, sob Leandro Peres de Matos, questionou o uso de ticket-alimentação para profissionais da educação, incluído nos 25% da receita para ensino. Foi permitido, desde que respeite normas contábeis e destinação específica.

Ladário, por Carlos Aníbal Ruso Pedrozo, pediu sobre credenciamento para passagens e combustíveis. A resposta foi positiva, observando a Lei nº 14.133/2021 e estudos técnicos.

A sessão ainda tratou de 37 processos e aprovou duas proposições, que serão publicadas no Diário Oficial para eventuais recursos.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também