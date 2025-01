TJMS já prepara troca de comando com nova equipe de transição

O presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), desembargador Sérgio Fernandes Martins, assinou uma portaria que estabelece a equipe de transição para a mudança nos cargos de direção do órgão. A medida segue as diretrizes da Resolução nº 95/2009 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), garantindo uma transição organizada entre as administrações.

Nova Gestão - A partir de 2025, assume a presidência do TJMS o desembargador Dorival Renato Pavan, atual vice-presidente. O cargo de vice-presidente será ocupado pelo desembargador Fernando Mauro Moreira Marinho, enquanto o desembargador Ruy Celso Barbosa Florence será o novo corregedor-geral de Justiça.

Composição da Equipe de Transição - A equipe de transição foi constituída com o objetivo de reunir informações da gestão em curso e planejar as ações da administração que assumirá em 2025. A comissão será coordenada pela juíza Joseliza Alessandra Vanzela Turine, titular da Vara de Execução Fiscal da Fazenda Pública Estadual de Campo Grande. Também integram a equipe:

- Eduardo Eugênio Siravegna Junior, juiz da 2ª Vara Criminal de Campo Grande;

- Thiago Nagasawa Tanaka, juiz da 1ª Vara Cível de Campo Grande;

- Mário José Esbalqueiro Junior, juiz da Vara Especializada em Crimes Contra a Criança e o Adolescente de Campo Grande;

- Kele Cristina Leite de Melo, diretora-geral da Secretaria do TJMS;

- Christiane Teresa Padoa Letteriello, diretora da Secretaria da Magistratura;

- Beatriz Maria Contar, diretora jurídica da Assessoria Jurídico-Legislativa;

- Gilberto Cavalcante, diretor da Secretaria de Finanças;

- Fabiana Ricartes de Oliveira, diretora da Secretaria de Gestão de Pessoas;

- Altair Junior Ancelmo Soares, diretor de Planejamento;

- Liriane Aparecida da Silva Nogueira, diretora da Secretaria de Tecnologia da Informação.

Prazo de Atuação - Os trabalhos da comissão seguirão até a posse da nova administração, garantindo uma transição eficiente e planejada, com foco na continuidade dos serviços prestados pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul.

