TJMS julgou mais de 7 mil processos em fevereiro

No mês de fevereiro, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) registrou um total de 7.042 processos julgados por seus desembargadores, conforme dados da Secretaria Judiciária. O relatório revela que desse montante, 1.199 decisões foram tomadas de forma individual, enquanto 5.843 foram decididas por colegiado.

Comparando com o mesmo período do ano anterior, houve um aumento notável no percentual de julgamentos em relação aos novos casos distribuídos ao longo do mês. Em fevereiro de 2023, o índice foi de 91,97%, enquanto este ano alcançou 102,83%.

No que diz respeito à distribuição de processos, fevereiro de 2024 contou com a entrada de 6.848 casos no 2º grau, incluindo 5.505 casos novos e 1.343 recursos internos. Esse número manteve-se próximo ao total registrado no mesmo período de 2023, que somou 6.962 novos processos distribuídos.

O mês começou com 12.955 processos em tramitação nos órgãos julgadores, encerrando com 12.709 processos em trâmite nas Câmaras, Seções e Órgão Especial. Durante esse período, foram realizadas 24 sessões de julgamento presencial, que contaram com 192 pedidos de sustentação oral.

Todos esses dados foram compilados e extraídos do sistema BI da Secretaria Judiciária do TJMS. (*) Com informações do TJMS.

