TJMS lança App e cria Núcleo de Justiça 4.0 para agilizar procedimentos em MS

Ontem, segunda-feira (03), o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) lançou o App "TJMS Mobile", visando melhorar o acesso aos serviços e informações judiciais. A iniciativa, liderada pelo presidente Sérgio Fernandes Martins, busca revolucionar a disponibilização desses recursos.

Desenvolvido pelo Departamento de Sistemas Administrativos da Secretaria de Tecnologia da Informação, o aplicativo é uma resposta à necessidade de modernização. Durante o evento, o presidente do TJMS assinou a Portaria que estabelece o Núcleo de Justiça 4.0, abrangendo processos de todas as comarcas do Estado e formado por três magistrados, funcionando como um mutirão para agilizar procedimentos.

Além disso, foram entregues novos monitores e computadores para o prédio do Centro Integrado de Justiça (Cijus), totalizando 390 unidades até o momento, com mais 200 previstos para os próximos dias. Estes incluem desktops, monitores 4K e Full HD, com a meta de chegar a 590 novas máquinas até o final de julho.

Durante a cerimônia, os servidores do Cijus foram reconhecidos com a entrega da medalha de "Bons Serviços Judiciários". Diversas autoridades importantes do judiciário e advocacia do estado estiveram presentes, incluindo a presidente da Associação dos Magistrados de Mato Grosso do Sul (Amamsul), Mariel Cavalin dos Santos, e outros representantes.

