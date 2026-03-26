TJMS marca para sexta-feira posse de Cezar Luiz Miozzo como desembargador

A Presidência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) marcou para sexta-feira, 27 de março, a sessão solene de posse e juramento no cargo de desembargador de Cezar Luiz Miozzo. A cerimônia está prevista para começar às 16 horas, no plenário do Tribunal Pleno, em Campo Grande.

O magistrado foi promovido ao cargo de desembargador por antiguidade durante sessão do Tribunal Pleno realizada no dia 18 de março, quando foi eleito por aclamação, após uma trajetória marcada pela dedicação à magistratura e ao atendimento direto à população sul-mato-grossense.

Natural de Verê (PR), Miozzo ingressou na magistratura de Mato Grosso do Sul em fevereiro de 1991, após aprovação no XIV Concurso para Juiz Substituto. Atuou nas comarcas de Dourados, Campo Grande, Miranda e Naviraí, sendo promovido para a capital em novembro de 2001.

Desde abril de 2003, esteve à frente da 8ª Vara do Juizado Especial – Justiça Itinerante, onde construiu uma carreira de proximidade com o cidadão, especialmente por meio do atendimento prestado no ônibus da Justiça Itinerante.

Ao comentar sua ascensão ao cargo, o magistrado destacou o sentimento de responsabilidade e dever cumprido após 35 anos de atuação na magistratura. Segundo ele, a conquista representa não apenas uma vitória profissional, mas o reconhecimento de uma trajetória pautada pelo esforço e pela ética.

O novo desembargador chega ao Tribunal com o propósito de contribuir com o trabalho já desenvolvido pela Corte, valorizando o diálogo e o respeito à colegialidade. A solenidade desta sexta-feira marcará oficialmente o início de sua atuação como membro do segundo grau de jurisdição do TJMS.

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