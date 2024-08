TJMS nega júri presencial para Marcelo Rios, acusado no caso 'Playboy da Mansão'

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) negou o pedido de júri presencial para Marcelo Rios, acusado pelo assassinato de Marcel Costa Hernandes Colombo, conhecido como "Playboy da Mansão". A decisão unânime dos desembargadores, ainda a ser publicada no Diário de Justiça, determinou que Rios permaneça no Presídio Federal de Mossoró (RN) durante o julgamento, que ocorrerá por videoconferência.

Marcelo Rios está preso na mesma unidade que Jamil Name Filho, também acusado no caso, e a decisão de não transferi-lo para Campo Grande foi motivada pelo pedido de Jamil Name Filho, que também será julgado. A defesa de Rios havia solicitado a transferência para um júri presencial, mas o pedido foi negado por unanimidade pelos desembargadores.

O julgamento está agendado para os dias 16 a 19 de setembro e pode se estender, sob a condução do juiz de direito Aluizio Pereira dos Santos. A defesa de Marcelo Rios ainda pode recorrer ao Superior Tribunal de Justiça (STJ).

