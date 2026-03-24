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Justiça

TJMS nega liberdade a homem investigado por estupro de filhas

Desembargadores da 2ª Câmara Criminal do TJMS rejeitam habeas corpus e mantêm preso suspeito de abuso sexual em Ponta Porã

24 março 2026 - 10h23Vinícius Santos

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) negou conceder liberdade a um homem investigado por estupro contra as filhas. O processo tramita na Justiça de Ponta Porã, mas a defesa do investigado ingressou no TJMS com habeas corpus requerendo sua liberdade.

Ao analisar o caso, os desembargadores destacaram que a ordem deve ser denegada. Considerando que o paciente, investigado pelo crime de estupro de vulnerável praticado supostamente contra suas filhas, já havia sido agraciado com a fixação de medidas diversas da prisão, mas não as respeitou, fica evidente a ausência de limites em seu comportamento e o desrespeito às normas impostas, o que justifica a manutenção da prisão preventiva.

Foi apontado ainda o risco de reiteração delitiva e o descumprimento de medidas protetivas. A negativa de liberdade foi unânime entre os magistrados da 2ª Câmara Criminal.

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