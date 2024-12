TJMT paga R$ 10 mil de auxílio-alimentação apesar de proibição do CNJ

Vinícius Santos com informações do Estadão

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) realizou o pagamento de auxílio-alimentação no valor de R$ 10 mil para juízes, desembargadores e servidores, mesmo após uma determinação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) para suspender a medida.

O corregedor do CNJ, ministro Mauro Campbell Marques, classificou o valor como exorbitante e ordenou a suspensão, mas o tribunal justificou o descumprimento afirmando que os valores já haviam sido enviados ao banco para pagamento antes da notificação.

Segundo informações divulgadas pelo Estadão, o auxílio-alimentação, exclusivo para magistrados e servidores, gerou um custo total de R$ 3,2 milhões. O CNJ ainda analisará, em plenário, a possibilidade de determinar a devolução dos recursos, que pode ser feita por meio de descontos nos próximos contracheques.

Investigação por corrupção

Além do descumprimento da ordem do CNJ, o TJMT está sob investigação da Polícia Federal por suspeita de envolvimento em esquemas de venda de decisões judiciais e movimentações financeiras irregulares. O caso tramita no Supremo Tribunal Federal (STF).

