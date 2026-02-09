Veja os bairros onde serão ofertados serviço da Justiça Itinerante nesta semana

O atendimento do Judiciário Móvel em Campo Grande ocorre das 7h às 11h30, com início nos bairros São Conrado e Santo Amaro. O serviço prioriza idosos, gestantes e pessoas com deficiência, com distribuição de senhas limitadas.

Entre as demandas atendidas estão ações de alimentos, cobranças, conversão de separação em divórcio, rescisão contratual, entre outros serviços cíveis.

Para mais informações, os interessados podem ligar para os telefones (67) 3314-5503 e (67) 3314-5537 ou comparecer à sede do Juizado, localizada na Rua Antônio Corrêa, nº 85, Vila Glória, entre as ruas Rui Barbosa e Pedro Celestino, próximo à Avenida Fernando Corrêa da Costa.

Não são atendidos casos de natureza trabalhista, criminal ou ações contra a União, o Estado, o Município, autarquias e empresas públicas. Também ficam fora do atendimento demandas relacionadas a falências, direitos previdenciários, sucessões e direito de estado, como curatela e tutela, além de pedidos envolvendo documentos em geral.

Segunda (9/2)

Unidade I: São Conrado - Av. Gal Alberto Carlos de Mendonça, s/n em frente à Policlínica

Unidade II: Santo Amaro - Rua Ministro José Linhares, s/n (esquina com a Rua Yokohama) em frente à UPA

Terça-feira (10/2)

Unidade I: Nova Campo Grande – Av. Dois,21, em frente à E.M Fauze Scaff Gattass Filho

Unidade II: Nova Lima - Rua Ida Baís, 19, em frente ao Centro de Saúde São Francisco

Quarta-feira (11/2)

Unidade I: Pioneiros - Rua Ana Luísa de Souza, 1.090, em frente ao CEINF São José

Unidade II: Dom Antônio Barbosa - Rua Lúcia Santos, s/n, em frente à E.M Pe. Tomaz Ghirardelli

Quinta-feira (12/2)

Unidade I: Moreninhas – Rua Anacá, s/n, em frente à Unidade Básica de Saúde

Unidade II: Coophavila II - Rua dos Recifes, 981, em frente a USF Dr. Alfredo Neder



