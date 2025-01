Bonito sediará Fórum Internacional de Sustentabilidade em maio

Bonito, em Mato Grosso do Sul, será o cenário do Fórum Internacional de Sustentabilidade, marcado para os dias 29 a 31 de maio de 2025.

O evento servirá como uma etapa preparatória para a COP30, a Conferência das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima, que será realizada em novembro, em Belém, no Pará.

O anúncio oficial foi feito nesta quinta-feira (23), durante o Brazil Economic Forum Zurich 2025, em Zurique, na Suíça. A declaração partiu do presidente da Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul (Fiems), Sérgio Longen, e do governador do Estado, Eduardo Riedel.

O fórum tem como objetivo promover o diálogo entre os setores público e privado sobre temas prioritários da agenda climática, como transição energética e financiamento de projetos voltados para a economia verde. A iniciativa busca consolidar Mato Grosso do Sul como um protagonista nas discussões globais sobre sustentabilidade.

Durante o evento em Zurique, Riedel destacou os avanços econômicos e as políticas ambientais do estado, que já reduziram significativamente as emissões de carbono e colocaram o Mato Grosso do Sul em posição de destaque na transição energética.

“Nosso estado é um exemplo de que é possível promover progresso econômico alinhado à preservação ambiental. Essas estratégias nos colocam em uma posição de liderança nacional e nos tornam referência em sustentabilidade”, afirmou.

O fórum contará com o apoio do LIDE – Grupo de Líderes Empresariais, liderado por João Doria. A entidade mobilizará sua expertise na área ambiental, com destaque para a participação do empresário e ambientalista Roberto Klabin.

