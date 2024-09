Colégio Militar de Campo Grande recebe investimento em energia sustentável

O Colégio Militar de Campo Grande receberá instalação de um sistema solar fotovoltaico, melhorias na iluminação e sistema de climatização por meio do Programa de Eficiência Energética (PEE) da Energisa, que segue as diretrizes da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

O convênio foi assinado na última quinta-feira (12) por representantes da Energisa e por Rodrigo Pires, Comandante do Colégio Militar de Campo Grande.

A ação terá o investimento de R$ 300.000,00 e será usado em substituição de luminárias públicas e lâmpadas convencionais por luminárias públicas e lâmpadas de LED; substituição de equipamentos de ar-condicionado convencionais por equipamentos de ar-condicionado eficientes com Selo Procel de Economia de Energia; e a instalação de um sistema de geração de energia solar fotovoltaica de 43,7 kWp.

A iniciativa visa contribuir para a melhoria na qualidade dos serviços oferecidos para cerca de 900 alunos e funcionários do colégio. A economia de energia mensal prevista é superior a 34%.



Programa de Eficiência Energética (PEE) da Energisa



O PEE visa promover o uso eficiente da energia elétrica em todos os setores da economia por meio de projetos que demonstrem a importância e a viabilidade econômica de melhoria da eficiência energética de equipamentos e processos.

Para ser contemplado, o cliente precisa ter o seu projeto selecionado por meio da Chamada Pública de Projetos da Energisa, que está aberta até 25 de outubro de 2024.

O edital com as tipologias elegíveis e com as regras está disponível aqui. Os resultados dos projetos selecionados serão divulgados no dia 31 de janeiro de 2025.

Escreva a legenda aqui

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também