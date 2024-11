Estudo sugere que a Terra está mais perto que o esperado do limite de aquecimento

Um estudo recente, publicado na revista "Nature Geoscience" nesta segunda-feira (11), aponta que o planeta Terra pode ter alcançado, até o final de 2023, o chamado "limite seguro" das mudanças climáticas causadas por ações humanas.

Segundo a pesquisa, que leva em conta a temperatura média do planeta antes de 1700, o mundo viu as temperaturas médias globais chegarem ao 1,5°C acima do normal. O "limite seguro" é um valor que a temperatura média global não pode ultrapassar até o final do século para evitar os piores efeitos da crise do clima.

Para chegar a este número, os pesquisadores usaram dados dos núcleos de gelo da Antártida, que são amostras de camadas de gelo retiradas do interior das geleiras, cobrindo os últimos dois mil anos, o que ajudou os cientistas a entenderem melhor a relação entre o aumento de CO2 na atmosfera e o aumento da temperatura no nosso planeta.

Essa análise só foi possível devido a esses núcleos conterem bolhas de ar que ficaram aprisionadas nas camadas de gelo ao longo de milhares de anos.

Com isso, foi possível se determinar que desde 1850, houve uma relação linear entre a quantidade de CO2 e o aumento da temperatura, além de possibilitar que os cientistas chegassem à conclusão que até 2023, o aquecimento causado pelo ser humano já havia atingido cerca de 1,49°C em comparação aos níveis pré-industriais.

