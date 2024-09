Forças Armadas atenderão pedido de Marina Silva e reforçarão combate aos incêndios

O ministro da Defesa, José Mucio Monteiro, disse à CNN que as Forças Armadas irão atender a solicitação de mais efetivo e aeronaves feita pela ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, na semana passada, para combate aos incêndios.

O Ministério da Defesa está avaliano quantos oficiais e aviões poderão ser colocados à disposição do Meio Ambiente.

Neste momento, o Ibama utiliza dez helicópteros, treze aviões e cem brigadistas contra os incêndios. O apoio de oficiais e aeronaves seria para atuação em áreas remotas, como no Complexo do Xingu, no Sul do Amazonas e no Leste do Pará.

Nesta semana, o governo federal deve anunciar uma nova medida provisória de cerca de R$ 500 milhões para reforço no combate aos incêndios.

