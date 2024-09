JD1TV: Bombeiros trabalham em 'queima de turfa' no Pantanal

As ações de combate às chamas seguem nesta quarta-feira (4) nos municípios de Corumbá, Chapadão do Sul, São Gabriel do Oeste.

Na ultima terça-feira (3), o Corpo de Bombeiros Militar do Mato Grosso do Sul trabalhou em um ponto de queima de turfa em um dos focos de incêndio em Aquidauana.

A queima de turfa, também conhecida como "fogo subterrâneo", é um fenômeno que ocorre em regiões pantanosas. Ela se forma a partir de material orgânico que se forma da decomposição de vegetação. Ela é rica em carvão e se encontra em um estágio anterior ao carvão mineral, o que faz com que pegue fogo com facilidade

Em Corumbá, equipes dos bombeiros militares e integrantes da Força Nacional mantém ação para conter o fogo na Ilha do Nabileque, enquanto na Serra do Amolar ações de combate in loco são realizadas para evitar a queima em área extensiva, preservando ao máximo o local, que é o berço de grande parte do bioma pantaneiro.

Em São Gabriel do Oeste há dois focos de incêndio em áreas distintas nos arredores do município. Dez militares foram mobilizados para conter as chamas e proteger a área. No primeiro foco, em uma pequena serra, a guarnição realizou um combate direto ao fogo com o auxílio de maquinários agrícolas, o incêndio foi controlado e confinado a uma área restrita. O segundo foco de incêndio está em uma área de morraria de difícil acesso. Uma equipe de militares está realizando combate indireto e monitoramento constante da área, a fim de impedir que o fogo se alastre.

Em torno da cidade de Chapadão do Sul uma guarnição combate focos de incêndio ativos.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também