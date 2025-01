JD1TV: Sucuri "grávida" é atropelada e espalha filhotes pela rodovia

Um vídeo que circula nas redes sociais flagrou uma sucuri-verde (Eunectes murinus), que estava grávida, morta em uma rodovia brasileira, com suas dezenas de filhotes espalhados pela estrada ao lado do corpo da mãe.

No vídeo, publicado no Instagram do pescador e youtuber Ederson Negri Antonioli, conhecido como Eder Fisherman nas redes sociais, é possível ver a sucuri no meio da pista, já sem vida, com o corpo aberto e ao lado das dezenas de filhotes, que também não sobreviveram ao atropelamento.

“Olha o tamanho dessa cobra, e ela tava prenha, olha que desastre cara, olha isso”, comentou o amigo de Eder, que o enviou o vídeo publicado nas redes sociais.

Levantamentos feitos pelo JD1 revelaram que o acidente ocorreu na cidade de Porto dos Gaúchos, a 644 km de Cuiabá, capital do Mato Grosso, na rodovia MT-338, ainda nesta segunda-feira (6).

A presença dos filhotes, no entanto, confundiu algumas pessoas, que questionaram de onde surgiram os “bebês”, já que cobras são conhecidas por colocarem ovos, o que não é o caso da sucuri-verde, que é uma vivípara, ou seja, desenvolve os filhotes dentro do corpo.

Confira o vídeo:

