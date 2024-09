Mato Grosso do Sul e Amazônia foram os estados que mais emitiram gases de queimada

Dados do Serviço de Monitoramento Atmosférico Copernicus (Cams), da União Europeia, apontaram que Mato Grosso do Sul e Amazonas foram os dois estados que mais emitiram gases resultantes de queimadas neste ano.

Segundo o observatório europeu, as queimadas em MS e AM já causaram a emissão de 43 milhões de toneladas de carbono na atmosfera. Neste ano, 183 milhões de toneladas de carbono já foram liberadas em todo o Brasil.

Em nota, o Cams informou que as emissões têm estado consistentemente acima da média, quebrando recordes nacionais e regionais, devido aos incêndios no Pantanal e Amazônia.

“A ocorrência destes incêndios florestais pode ser considerada fora do comum, mesmo considerando que julho-setembro é o período em que normalmente ocorrem incêndios florestais na região. As temperaturas extremamente altas que a América do Sul tem experimentado nos últimos meses, a seca prolongada indicada pela baixa umidade do solo e outros fatores climatológicos provavelmente contribuíram para o grande aumento da escala das emissões de incêndios, fumaça e impactos na qualidade do ar”, diz a nota.

