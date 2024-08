PMA resgata turistas de local de risco em meio à fumaça no Rio Miranda

A equipe da Polícia Militar Ambiental (PMA) do Buraco das Piranhas resgatou, durante patrulhamento fluvial no Rio Miranda na tarde de quarta-feira (7), um grupo de turistas que se aproximou de um local de risco na região.

A operação de patrulhamento começou às 16h no Passo do Lontra, e desde o início foi marcada por desafios devido aos focos de incêndio nas margens do rio. Foi por volta das 17h, com os ventos mudando de direção e intensificando as chamas, que os militares se depararam com uma embarcação se aproximando da área de maior concentração de fumaça.

Com a embarcação se aproximando da área de risco, a equipe se deslocou ao local e resgatou cinco turistas que estavam em situação de extremo perigo, conduzindo-os para uma área segura, distante do fogo e da fumaça.

Toda a operação durou aproximadamente 40 minutos. Os turistas foram escoltados de volta até o povoado de onde partiram, com os agentes garantindo que nenhuma embarcação retornasse à área afetada pelos incêndios.

