Opinião - Aposentadoria do senhor Janot

Ontem se aposentou o Sr Janot. Não conheço a sua vida pregressa, onde devem existir fatos positivos que justifiquem a sua ascensão. Todavia sua biografia ficará indelevelmente marcada por sua atuação nefasta no final de sua trajetória. Ao decidir transformar-se em um lançador de flechas envenenadas e inclusive coordenar pessoalmente conspiração que tentou depor o presidente Temer em 17/05/17, Janot causou prejuízos imensos ao País.

Deve sim ser creditado a ele o fato de ainda estarmos patinando na busca da racionalização da nossa Previdência. Imaginem o que seria hoje o Brasil se esta questão tivesse sido superada em 2017 como era o nosso planejamento. Além disto as circunstâncias absurdas do acordo por ele celebrado com os capos da JBS lançaram dúvidas consistentes sobre a sua própria honorabilidade pessoal. Os Batistas estão livres, leves e soltos, e, segundo cálculos de ontem, R$ 2 bilhões mais ricos. E Janot vai sem nunca ter realmente feito sequer um único depoimento à respeito do que aconteceu naquele fatídico mês de maio. Nenhum Foro é mais privilegiado do que este que o protege. Que siga feliz o senhor Janot, mas sabendo que esta foto passa para a história como um resumo da sua biografia.

Carlos Marun

