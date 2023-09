OPINIÃO: VIAJANDO

No início do mês passei uns dias na Europa. Visitei cidades na Espanha e na Itália, onde acompanhei o Pres Temer em uma Conferência em Milão.

Tendo sido agente público, vivo a observar atitudes governamentais, para tentar repetir as exitosas aqui.

Desta viagem, trago quatro observações:

1-Sobre a questão dos moradores de rua, vi Madrid ainda longe disto, mas já apresentando sinais de que, se nada for feito, em breve tempo viverá situação tão desesperadora quanto SP. Como experiência positiva, em Roma me pareceu que apesar de não estarem impedindo as pessoas de dormir na rua em espaços públicos, as estão impedindo de se instalar. Você até vê gente dormindo a noite em calçadas e sob marquises, mas não vê barracas armadas contendo mobílias numa espécie de privatização indevida do espaço que é de todos, como acontece em SP, no Rio, em Porto Alegre e provavelmente em outras capitais. Solução semelhante poderia ser tentada aqui.

2-Na Conferência da qual participei, foi destacado que a sensação de insegurança é um fator imensamente prejudicial à atração de turistas estrangeiros ao nosso País. Para que se tenha ideia só Milão no primeiro semestre recebeu o dobro de turistas do que o Brasil. O que vi na Itália? Vi o Exército fazendo policiamento ostensivo nos locais de grande fluxo de turistas. Sim, no Coliseu, no Vaticano, na Duomo em Milão… lá viaturas das Forças Armadas estrategicamente posicionadas e com pequeno efetivo de militares impunham respeito e ofereciam enorme sensação de segurança. Os militares não circulavam, só estavam ali e observavam. Será que não seria o caso de aproveitarmos os efetivos que existem próximos de diversos pontos turísticos do nosso país e tentarmos esta experiência?

3- Também interessante considerei os “bailes de rua” gratuitos promovidos em Milão. É montada estrutura simples. Se estabelece segurança. Começa com aula de danças e depois “rola” o baile, com músicas dançantes e das boas. Termina cedo, mas oferece alegria de forma civilizada a jovens e à terceira idade.

3-O fator que mais diferencia a vida na Europa da vida no nosso Brasil é o Trem. Que grande erro foi o abandono desta alternativa como meio de transporte de pessoas e de produtos! Para a produção, aos poucos as coisas estão voltando a acontecer. Para as pessoas voltamos para a estaca zero. Mas vejo com otimismo a iniciativa do Governo de SP que parece decidido a implantar o trem de alta velocidade entre São Paulo e Campinas. Pode ser o começo do recomeço…

Tudo isto pode ser adaptado e aplicado aqui. E penso que seria muito positivo que isto acontecesse…

Fica a sugestão!

